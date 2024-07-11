«Не только молоко»: врач Королева назвала немолочные источники кальция

«Если человек не хочет или не может потреблять молочные продукты, ему нужно искать альтернативные источники кальция. Лучше из них — это зелень, капуста, консервированная рыба, соя, орехи», - констатировала специалист.

«Если молочные продукты не запрещены, то достаточно потреблять в день три порции молочных продуктов. К примеру, одной порцией считается 150 г творога, 200 мл молока или кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, айран и др.), 150 г йогурта или 30 г твердого сыра», - поделилась медик.

В рационе питания могут существовать немолочные источниках кальция, об этом врач Королева сообщила в беседе с «Газете.Ru».Королева обратила внимание на то, что отказ от молока бывает обусловлен непереносимостью лактозы – молочного сахара. Кроме того, подобная рекомендация дается людям с аллергией на коровье молоко или с высоким уровнем холестерина. Им, по словам врача, следует включать в рацион немолочные источники кальция – петрушку, укроп, разнообразную капусту (особенно брокколи), кунжут а также сардины, иногда – рыбные консервы, ягоды, виноград, апельсины, сухофрукты.Королева подчеркнула, что достаточное употребление кальция помогает сохранять крепкими кости и зубы, способствует развитию мышечной массы и активной работе сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять темный шоколад очень полезно для сохранения здоровья сердца

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