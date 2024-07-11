Профессор Рысева: масло какао по набору антиоксидантов превосходит даже БАДы

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какао

Профессор Лариса Рысева: питье качественного какао – один из простых способов улучшить свое здоровье.

Профессор Рысева заявила в комментарии «Газете.Ru», что масло какао является продуктом, непревзойденным по некоторым своим свойствам, и его употребление крайне полезно для организма. В частности, такое масло насыщено антиоксидантами, которые препятствуют развитию воспалительных и окислительных процессов, – причем их концентрация такова, что сравниться с маслом какао не может никакой продукт.

Масло какао по набору антиоксидантов превосходит даже БАДы, отметила эксперт.

«Масло какао — натуральный антиоксидант, необходимый для поддержания иммунитета… оно содержит феролы, которые невозможно получить в натуральном виде из БАДов», - сказала Лариса Рысева.

Специалист посоветовала употреблять высококачественный шоколад с большой дозировкой какао или напиток из качественного какао-порошка с содержанием масла какао на уровне 20-25%. Адекватное употребление таких продуктов оказывает ощутимую поддержку иммунитету, помогает меньше болеть. В некоторых местах (например, в специализированных кондитерских магазинах) можно купить и само масло какао – этот продукт может долго храниться в домашних условиях.
 
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Лариса Рысева
Лариса Рысева
ЗОЖ
профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ
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Теги : польза какао, полезные жиры, Лариса Рысева
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