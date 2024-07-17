«Вызывает диабет, опасен для жизни»: врач Смирнова указала на мифы о сахаре

«Фруктоза медленнее повышает уровень сахара в крови по сравнению с глюкозой, но это не значит, что она полностью безопасна. Фруктоза также является углеводом и может влиять на метаболизм», - предупредила эксперт.

Врач Смирнова указала на мифы о сахаре в комментарии «Известиям». Одним из них медик назвала утверждение о необходимости сахара для мозга. Специалист констатировала: хотя головной мозг использует как свой основной источник энергии глюкозу, это не значит, что есть нужно именно сахар. Уровень глюкозы в крови повышается после употребления разных продуктов – важно, чтобы это не происходило слишком резко. Поэтому в рационе должны присутствовать правильные, сложные углеводы.Еще один миф – то, что сахар вызывает диабет. Смирнова уточнила, что содержащие его продукты могут быстро привести к ожирению, но именно оно является одним из факторов сахарного диабета II типа. Если человек страдает ожирением, хотя не ест сладкое, он в равной степени подвержен ему. Сахарный диабет I типа никак не связан с употреблением сахара.Смирнова обратила внимание на то, что сахар, употребляемый в нормальном физиологическом количестве, не приносит вреда – его уровень регулируется в организме с помощью инсулина. В том, чтобы полностью отказываться от сахара, необходимости нет – как таковой, он не опасен для здоровья и жизни.Также не нужно заменять сахар фруктозой (например, содержащими её подсластителями). То, что для организма так полезнее – миф.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах сахарной зависимости , их назвала врач-эндокринолог Камиля Табеева.

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