«Тяга к сладкому после еды»: врач Табеева рассказала о симптомах сахарной зависимости

«Должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолен, возникает желание съесть что-нибудь сладкое», - сказала специалист.

«Тревожный звонок – возникающее чувство раздражительности и невозможность остановиться, когда после еды хочется сладкого», – уточнила медик.

Врач Табеева назвала в комментарии « Газете.Ru » четыре симптома сахарной зависимости. Одним из них, по словам эксперта, является стремление перекусывать чем-то сладким после основного приема пищи, который по идее должен полностью утолять голод.Табеева добавила, что многие люди после основного приема пищи балуют себя десертом. Но при отсутствии зависимости от сладкого его отсутствие переносится спокойно. Для зависимого человека это становится «трагедией»: он раздражается, злится, старается во что бы то ни стало получить свою порцию сахара.По словам эксперта, съеденный сахар стимулирует выделение веществ, обеспечивающих приятные эмоции и расслабление. По этой причине многие люди используют сладкое как антидепрессант, употребляя его в моменты стресса и волнения. Подобное поведение способствует появлению сахарной зависимости и её закреплению. Употребление большого количества сладкого на фоне отрицательных эмоций – это еще один показательный симптом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при нарушениях ЖКТ даже здоровые продукты ухудшают самочувствие человека

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