«Тяга к сладкому после еды»: врач Табеева рассказала о симптомах сахарной зависимости
Врач-эндокринолог Камиля Табеева: сильная тяга к сладкому после еды и раздражение из-за невозможности его получить указывают на зависимость.
Врач Табеева назвала в комментарии «Газете.Ru» четыре симптома сахарной зависимости. Одним из них, по словам эксперта, является стремление перекусывать чем-то сладким после основного приема пищи, который по идее должен полностью утолять голод.
«Должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолен, возникает желание съесть что-нибудь сладкое», - сказала специалист.
Табеева добавила, что многие люди после основного приема пищи балуют себя десертом. Но при отсутствии зависимости от сладкого его отсутствие переносится спокойно. Для зависимого человека это становится «трагедией»: он раздражается, злится, старается во что бы то ни стало получить свою порцию сахара.
«Тревожный звонок – возникающее чувство раздражительности и невозможность остановиться, когда после еды хочется сладкого», – уточнила медик.
По словам эксперта, съеденный сахар стимулирует выделение веществ, обеспечивающих приятные эмоции и расслабление. По этой причине многие люди используют сладкое как антидепрессант, употребляя его в моменты стресса и волнения. Подобное поведение способствует появлению сахарной зависимости и её закреплению. Употребление большого количества сладкого на фоне отрицательных эмоций – это еще один показательный симптом.
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Камиля Табеева
Здоровье
врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине
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