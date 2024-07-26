«Снижают сахар и холестерин»: врач Юсипова назвала 3 супер-специи для метаболического здоровья

«Ученые из Университета Объединенных Арабских Эмиратов доказали, что добавление в рацион корицы, черного тмина и имбиря может существенно улучшить кардиометаболические показатели у людей с риском развития метаболического синдрома», - отметила Юсипова в комментарии порталу «Доктор Питер».

«Исследования показывают, что корица может улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови. Также регулярное потребление корицы может снизить уровень общего холестерина, и «плохого» холестерина ЛПНП», - уточнила медик.

Врач Юсипова назвала 3 супер-специи для укрепления метаболического здоровья – это корица, имбирь и черный тмин. В частности, их употребление улучшает естественный контроль уровней глюкозы и холестерина в организме.В его случае возрастает количество висцерального жира, а также развивается инсулинорезистентность и гиперинсулинемия. Следствием этих процессов становятся нарушения углеводного и липидного обмен, жироотложение становится более интенсивным и развивается артериальная гипертензия.По словам врача Юсиповой, употребление корицы, обладающей выраженными антиоксидантными свойствами, способствует более эффективному усвоению глюкозы и помимо этого оказывает положительное влияние на уровень холестерина.Что касается имбиря, при его приеме улучшается усвоение глюкозы мышечными клетками (не происходит увеличенного выброса инсулина), что крайне полезно для людей с инсулинорезистентностью.Черный тмин, в свою очередь, способствует снижению уровня глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Его компонент тимохинон поддерживает работу поджелудочной железы, что улучшает чувствительность клеток к инсулину.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что активно употребляемая летом зелень может серьезно навредить здоровью почек

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