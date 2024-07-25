Врачи: активно употребляемая летом зелень – одна из главных опасностей для почек

«Во время жаркой и солнечной погоды человек потеет, теряет воду, моча концентрируется, и риск образования камней в почках возрастает. Когда человек мало пьет, он мало мочится, моча становится концентрированной, и образуются камни», - поделился доктор Гандельман.

«Как понять, что вы пьете нужное количество воды? Человек пьет достаточно, если он ходит в туалет и мочится в достаточном объеме, желательно при этом, чтобы моча была не соломенно-желтой, а едва желтая. Это значит, что вы пьете достаточное количество воды и промываете свои почки и мочевой пузырь», - уточнил Герман Гандельман.

Врачи Малышева и Гандельман назвали две главные опасности для здоровья почек летом. Первым фактором риска, по словам медиков, является недостаточное питье воды. Пренебрежение физиологически обусловленным в это время года обильным питьем «помогает» появиться камням в почках.Врач подчеркнул, что почки «любят» воду. Летом при себе нужно всегда иметь бутылочку воды. В жаркую погоду чистая жидкость без сахара должна употребляться в количестве не меньше 3 литров, констатировали специалисты.Продолжая тему рисков для почечного здоровья, врачи отметили, что одной из главных опасностей для почек является активно употребляемая летом зелень. Точнее говоря, растительные продукты, содержащие щавелевую кислоту, – шпинат, ревень, щавель, укроп, петрушка, портулак, свекла. Специалисты предупредили, что щавелевая кислота, соединяясь с кальцием (из молочных и кисломолочных продуктов и напитков), ведет к формированию почечных камней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему дыню особенно полезно есть женщинам

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