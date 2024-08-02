«Внезапно возникающая одышка»: врач Смирнова назвала признаки оторвавшегося тромба

«Если головка тромба не фиксирована к стенке, такой тромб называют флотирующим. Именно он является самым опасным, потому что может оторваться и попасть в легочную артерию», - предупредила медик в разговоре с РИА Новости

«Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке при дыхании, прожилки крови в мокроте», – перечислила эксперт.

Врач Смирнова напомнила, что при отрыве тромба человек подвергается риску эмболии – закупорки этим тромбом артерии. Если закупоривается артерия жизненно важного органа, сердца или легких, возникает риск смерти.Врач Смирнова назвала признаки оторвавшегося тромба. По её словам, одним из первых сигналов об этом становится внезапно возникающая одышка.Также, обратила внимание врач, при отрыве тромба возникает тахикардия – учащенное сердцебиение.Смирнова добавила, что тромбы чаще всего формируются в венах ног, расположенных как поверхностно, так и глубоко. Если образуется тромбоз поверхностных вен, он обычно проявляется болезненностью, покраснением кожи над тромбированной веной, отечностью в этой области. В случае тромбоза глубоких вен ощущаются распирающие боли в голени и боли при ходьбе (стихающие во время остановки), возникает отек одной ноги. Вдобавок может повышаться температура тела. Флеболог подчеркнула, что при возникновения таких симптомов следует обращаться к врачу, не откладывая времени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему ноги человека могут быть постоянно холодными

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