«Пиво вызывает повышение аппетита. Из-за этого человек начинает закусывать и выбирает, как правило, высококалорийные закуски, чтобы смягчить воздействие алкоголя. Также в пиве есть сахар, который тоже способствует набору веса», - обратил внимание Олег Сикорский, беседуя с « Лентой.ру ».

Эндокринолог Сикорский ответил, влияет ли пиво на склонность к ожирению. Да, влияет, подчеркнул медик. Он отметил, что пиво само по себе отличается высокой калорийностью, и если его пьет человек, употребляющий достаточно много пищи за день, он может сделать свой суточный рацион чрезмерно калорийным. Все калории, которые не расходуются на физическую активность, идут на формирование жировой ткани.Еще одна особенность пива – оно сильно возбуждает аппетит. Кроме того, пенный напиток является источником простых углеводов, стимулирующих производство инсулина. Высокие уровни этого гормона ассоциируются с развитием жировой ткани.Врач добавил, что помимо ожирения частое употребление пива может вызывать проблемы с сердцем и другие проблемы со здоровьем (в их числе диабет и другие эндокринные нарушения, повышенное давление, увеличение сердца, риски инфаркта и инсульта). Этиловый спирт, содержащийся в пиве, вредит состоянию печени, поджелудочной железы, головного мозга, репродуктивной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщины быстрее поддаются алкоголизму и тяжелее выходят из него, об этом рассказал психиатр-нарколог Антон Масякин.

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