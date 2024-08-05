Нарколог Масякин: женщины быстрее поддаются алкоголизму и тяжелее выходят из него

100 Фото: https://unsplash.com/photos/white-labeled-wine-bottle-93ccfD84tCA
красное вино

Психиатр-нарколог Антон Масякин: алкогольная зависимость у женщины может развиться гораздо быстрее, чем у мужчины.

О том, что женщины быстрее поддаются алкоголизму, нарколог Масякин рассказал в интервью РИА Новости. В частности, врач сказал:

«Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее».

Специалист пояснил, что подобную уязвимость у женщин вызывает фермент алкогольдегидрогеназа. В женском организме он функционирует несколько иначе, если сравнивать с мужчинами. У представительниц прекрасного пола расщепление алкоголя происходит интенсивнее, и чувствительность мозговых рецепторов к его действию более высокая – это влияет на формирование зависимости.

«Если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это требует больших усилий», - обратил внимание эксперт.

Как понять, что возникла зависимость от алкоголя? Что указывает на начавшийся алкоголизм:
  • Проблемы со сном;
  • Колебания настроения;
  • Нестабильный аппетит;
  • Раздражительность;
  • Нарастание количества выпиваемого спиртного;
  • Изменения в опьянении – оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильно употребляемый зеленый чай может быть опасным для печени не меньше алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Антон Масякин
Антон Масякин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы
Читать MedikForum.ru в
«Быстрое и тяжелое»: нарколог Владимир Нужный рассказал о женском опьянении
Психиатр Муталиев: женщины быстрее мужчин подвергаются алкоголизму
Нарколог Владимир Нужный объясняет, почему женщины пьянеют быстрее
Теги : алкоголизм, женщины и мужчины, Антон Масякин