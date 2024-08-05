Нарколог Масякин: женщины быстрее поддаются алкоголизму и тяжелее выходят из него
Психиатр-нарколог Антон Масякин: алкогольная зависимость у женщины может развиться гораздо быстрее, чем у мужчины.
О том, что женщины быстрее поддаются алкоголизму, нарколог Масякин рассказал в интервью РИА Новости. В частности, врач сказал:
«Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее».
Специалист пояснил, что подобную уязвимость у женщин вызывает фермент алкогольдегидрогеназа. В женском организме он функционирует несколько иначе, если сравнивать с мужчинами. У представительниц прекрасного пола расщепление алкоголя происходит интенсивнее, и чувствительность мозговых рецепторов к его действию более высокая – это влияет на формирование зависимости.
«Если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это требует больших усилий», - обратил внимание эксперт.
Как понять, что возникла зависимость от алкоголя? Что указывает на начавшийся алкоголизм:
- Проблемы со сном;
- Колебания настроения;
- Нестабильный аппетит;
- Раздражительность;
- Нарастание количества выпиваемого спиртного;
- Изменения в опьянении – оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Антон Масякин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы
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