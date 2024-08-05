Нарколог Масякин: женщины быстрее поддаются алкоголизму и тяжелее выходят из него

«Алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее».

«Если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее, это требует больших усилий», - обратил внимание эксперт.

Проблемы со сном;

Колебания настроения;

Нестабильный аппетит;

Раздражительность;

Нарастание количества выпиваемого спиртного;

Изменения в опьянении – оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет.

О том, что женщины быстрее поддаются алкоголизму, нарколог Масякин рассказал в интервью РИА Новости . В частности, врач сказал:Специалист пояснил, что подобную уязвимость у женщин вызывает фермент алкогольдегидрогеназа. В женском организме он функционирует несколько иначе, если сравнивать с мужчинами. У представительниц прекрасного пола расщепление алкоголя происходит интенсивнее, и чувствительность мозговых рецепторов к его действию более высокая – это влияет на формирование зависимости.Что указывает на начавшийся алкоголизм:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильно употребляемый зеленый чай может быть опасным для печени не меньше алкоголя.

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