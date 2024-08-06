«Содержит много калия»: врач Бурляева посоветовала подходящий сердечникам десерт

«В кураге содержится много калия, который помогает поддерживать здоровье сердца. Этот микроэлемент необходим для сократительной функции миокарда, благодаря чему способствует нормализации сердечного ритма», - объяснила Бурляева aif.ru

«Пищевые волокна, которыми богата курага, способны снижать уровень холестерина, глюкозы в крови, что немаловажно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - констатировала эксперт.

Врач Бурляева напомнила, что готовые десертные изделия промышленного производства не подходят для регулярного употребления при имеющихся сердечно-сосудистых патологиях (включая повышенное давление) – в них содержится слишком много сахара, а также потенциально вредных компонентов, трансжиров и искусственных добавок. Медик посоветовала подходящий сердечникам десерт – это курага.По словам специалиста, такой десерт содержит много калия, благодаря которому нормализуется работа сердца.Терапевт добавила, что 100 граммов кураги содержат порядка 60-70% суточной нормы калия, подчеркнув, что он всегда рекомендуется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Вдобавок курага содержит витамин А и бета-каротин – вещества, обладающие свойствами антиоксидантов, эффективно поддерживающих работу иммунной системы. А благодаря значительному содержанию пищевых волокон курага препятствует застойным явлениям в желудочно-кишечном тракте, способствует развитию его здоровой микрофлоры.Медик посоветовала употреблять такой десерт без предварительного замачивания – курагу достаточно просто тщательно вымыть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно завтракать после 40 лет

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