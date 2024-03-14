Врач Бурляева рассказала, как сократить употребление соли

«Не солите одно из блюд в каждый прием пищи. Например, мясо можно приготовить без соли, так как оно уже содержит некоторое количество натрия, а в гарнир к нему, скажем, гречневую кашу или макароны добавить небольшое количество соли во время приготовления», - рассказала врач aif.ru

«Людям, которые страдают отеками или гипертонической болезнью, полезно чаще включать в питание источники калия, чтобы нейтрализовать действие натрия», - заявила специалист.

Врач Бурляева поделилась рекомендациями о том, как сократить употребление соли. В частности, медик считает полезным убрать со стола солонку – так лишний раз не возникает соблазна досолить предложенное блюдо. Еще один лайфхак – не добавлять соль в какое-то блюдо из употребляемых за один прием или в составную часть блюда.Бурляева добавила, что соль можно не класть в овощные блюда – заправку к ним следует готовить с использованием лимонного сока, вяленых помидоров, перца, других специй, чеснока, зелени, сухой морской капусты.Еще один хороший способ употреблять меньше соли заключается в ограничении количества полуфабрикатов в рационе питания. Эти продукты содержат как обычную соль, так и глутамат натрия, провоцирующий значительную задержку жидкости в тканях и возникновение отеков.Для выведения натрия из организма следует употреблять продукты, богатые калием – микроэлементом, действующим как антагонист натрия. Полезно есть курагу, бананы, свежий отварной картофель, пить кефир.Также Бурляева обратила внимание на то, что сегодня в продаже доступна соль, которая содержит пониженные дозы натрия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуют есть врачи для защиты от запоров.

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