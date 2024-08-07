«Хлопья, пончики и свежевыжатые соки»: врач Губкина назвала самые вредные для завтрака продукты

«Круассаны, пончики, булочки и другие сладости также содержат много сахара и жиров, что может стать причиной развития инсулинорезистентности и увеличить риск заболевания сахарным диабетом», - предупредила Губкина в разговоре с aif.ru

«Цельнозерновые каши, орехи, фрукты, ягоды, зеленый чай, творог, омлет, отварная или тушеная куриная грудка, рыба».

Врач Губкина сообщила: от того, насколько полезным является завтрак, зависят многие важные показатели здоровья. В частности, то, как человек завтракает, влияет на вероятность заболеть диабетом, на состояние сердечно-сосудистой системы, обмен веществ и вес. Чтобы избежать проблем, нужно употреблять утром только полезную пищу, исключив все вредное. Врач Губкина поделилась, какие продукты являются самыми вредными для завтрака.Медик отметила, что первый за день прием пищи не должен состоять из шоколадных шариков, кукурузных хлопьев, подушечек – обилие сахара и искусственных добавок в них крайне неблагоприятно влияет на работу поджелудочной железы и провоцирует выбросы инсулина, из-за которых увеличивается жир.Также вредны для завтрака любые сладкие изделия, включая выпечку и другие продукты из теста.Кроме того, в список самых вредных врач включила бекон и колбасные изделия как очень тяжелые для переваривания и ухудшающие работу желудочно-кишечного тракта. Свежевыжатые соки эндокринолог тоже посоветовала не пить по утрам, особенно на пустой желудок, – подобное питье лишь провоцирует нежелательные скачки уровня сахара в крови.Говоря о том, что полагается есть на завтрак, Губкина перечислила:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно завтракать после 40 лет

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