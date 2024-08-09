«Грозит избыточным весом»: врач Калошина посоветовала не пить кофе с сахаром натощак

«Не вздумайте пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом», - сказала Калошина в комментарии РИА Новости

Многие люди признаются: есть утром им не хочется, тогда как кофе они пьют с удовольствием. Врач Калошина посоветовала россиянам не пить кофе с сахаром натощак, так как это негативно влияет на состояние поджелудочной железы, способствует эндокринным и метаболическим нарушениям.Медик отметила, что после такого напитка, выпитого на пустой желудок, уровень глюкозы в крови повысится сразу очень резко, так как сахар из подслащенных жидкостей усваивается практически моментально. Поджелудочную железу это заставит работать в режиме повышенной нагрузки, в результате чего произойдет выброс большого количества инсулина. При регулярном употреблении сладкого кофе, чая и других жидкостей натощак может возникнуть инсулинорезистентность, а также интенсивное жироотложение и предрасположенность к диабету второго типа.Медик добавила, что по той же причине не нужно завтракать чем-то содержащим сахар и белую муку – выпечкой, разными готовыми хлопьями, колечками, хрустящими шариками. Для профилактики высокого уровня сахара в крови и инсулинорезистентности первый прием пищи за день должен состоять из белка и клетчатки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно составленный завтрак способствует снижению веса.

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