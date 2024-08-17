Диетолог Коробкина: боли в животе после абрикосов могут возникать в трех случаях

«Боли в животе после употребления абрикосов могут возникать в трех случаях».

Чрезмерное количество съеденных плодов, нагружающее ЖКТ избытком клетчатки;

Употребление фруктов на пустой (голодный) желудок;

Употребление фруктов при имеющемся синдроме раздраженного кишечника.

«Абрикосы богаты соединениями FOODMAP — короткоцепочечными углеводами, которые плохо всасываются в кишечнике. У людей с синдромом раздраженного кишечника это может вызвать обострение, проявляясь в виде расстройства стула, спазмов и болей», - предупредила врач-диетолог в комментарии «Чемпионату».

Диетолог Коробкина констатировала:Причины дискомфорта и болей в животе после абрикосов:Коробкина добавила, что фрукты в целом не следует есть большими порциями или натощак. Сочетание фруктовых кислот и клетчатки негативно отражается на системе пищеварения, если они поступают в организм с излишком. Необходимость переваривать подобную массу может спровоцировать разные неблагополучные последствия, включая тяжесть, вздутие, повышенное газообразование, болезненность.Что касается именно плодов абрикосов, в их составе присутствуют специфические углеводы, которые не без труда усваиваются даже здоровым пищеварением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ведут к снижению уровня кальция в организме, активизируя его вымывание.

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