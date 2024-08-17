Диетолог Коробкина: боли в животе после абрикосов могут возникать в трех случаях
Врач-диетолог Анна Коробкина объяснила, почему после съеденных абрикосов может заболеть живот.
Диетолог Коробкина констатировала:
«Боли в животе после употребления абрикосов могут возникать в трех случаях».
Причины дискомфорта и болей в животе после абрикосов:
- Чрезмерное количество съеденных плодов, нагружающее ЖКТ избытком клетчатки;
- Употребление фруктов на пустой (голодный) желудок;
- Употребление фруктов при имеющемся синдроме раздраженного кишечника.
Что касается именно плодов абрикосов, в их составе присутствуют специфические углеводы, которые не без труда усваиваются даже здоровым пищеварением.
«Абрикосы богаты соединениями FOODMAP — короткоцепочечными углеводами, которые плохо всасываются в кишечнике. У людей с синдромом раздраженного кишечника это может вызвать обострение, проявляясь в виде расстройства стула, спазмов и болей», - предупредила врач-диетолог в комментарии «Чемпионату».
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Анна Коробкина
ЗОЖ
врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог
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