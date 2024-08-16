«Сахар, соль, овсянка»: врач Королькова назвала вымывающие кальций из организма продукты

«Не все знают, что определенные продукты могут снижать уровень кальция в организме».

Алкоголь – нарушает бактериальный состав микрофлоры кишечника, что негативно сказывается на всасывании микроэлемента;

Трансжиры – содержащиеся в промышленной выпечке, фастфуде, замороженных полуфабрикатах и других переработанных продуктах, они также препятствуют его полноценному усвоению.

Кофе – ведет к вымыванию минерала (с мочой) при употреблении от 4 чашек в день;

Соль – тоже увеличивает выделение кальция с мочой;

Сахар – при постоянном поедании угнетает микрофлору кишечника, мешая ему нормально усваивать кальций;

Овсянка – содержит фитиновую кислоту, которая связывает кальций и препятствует его усвоению, поэтому есть такую крупу каждый день не следует.

Врач Королькова отметила в разговоре с « Вечерней Москвой »:Медик назвала вымывающие кальций из организма продукты:Помимо прочности зубов, костей и ногтей, он обеспечивает полноценное функционирование нервной системы и работу мышц, поддерживает нужный тонус кровеносных сосудов и стабильное артериальное давление. Опосредованно кальций оказывает влияние на синтез целого ряда гормонов, производство коллагена и состояние кожи. Для женщин это «минерал молодости».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему важно употреблять бананы , которые помогают поддерживать здоровый уровень калия в крови.

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