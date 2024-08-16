«Сахар, соль, овсянка»: врач Королькова назвала вымывающие кальций из организма продукты

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овсянка

Врач-терапевт Елена Королькова: кальций относится к наиболее важным для человеческого организма микроэлементам.

Врач Королькова отметила в разговоре с «Вечерней Москвой»:

«Не все знают, что определенные продукты могут снижать уровень кальция в организме».

Медик назвала вымывающие кальций из организма продукты:
  • Алкоголь – нарушает бактериальный состав микрофлоры кишечника, что негативно сказывается на всасывании микроэлемента;
  • Трансжиры – содержащиеся в промышленной выпечке, фастфуде, замороженных полуфабрикатах и других переработанных продуктах, они также препятствуют его полноценному усвоению.
  • Кофе – ведет к вымыванию минерала (с мочой) при употреблении от 4 чашек в день;
  • Соль – тоже увеличивает выделение кальция с мочой;
  • Сахар – при постоянном поедании угнетает микрофлору кишечника, мешая ему нормально усваивать кальций;
  • Овсянка – содержит фитиновую кислоту, которая связывает кальций и препятствует его усвоению, поэтому есть такую крупу каждый день не следует.
Почему важно иметь здоровый уровень кальция. Помимо прочности зубов, костей и ногтей, он обеспечивает полноценное функционирование нервной системы и работу мышц, поддерживает нужный тонус кровеносных сосудов и стабильное артериальное давление. Опосредованно кальций оказывает влияние на синтез целого ряда гормонов, производство коллагена и состояние кожи. Для женщин это «минерал молодости».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему важно употреблять бананы, которые помогают поддерживать здоровый уровень калия в крови.

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Елена Королькова
Елена Королькова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : кальций, ошибки в питании, Елена Королькова