«Сахар, соль, овсянка»: врач Королькова назвала вымывающие кальций из организма продукты
Врач-терапевт Елена Королькова: кальций относится к наиболее важным для человеческого организма микроэлементам.
Врач Королькова отметила в разговоре с «Вечерней Москвой»:
«Не все знают, что определенные продукты могут снижать уровень кальция в организме».
Медик назвала вымывающие кальций из организма продукты:
- Алкоголь – нарушает бактериальный состав микрофлоры кишечника, что негативно сказывается на всасывании микроэлемента;
- Трансжиры – содержащиеся в промышленной выпечке, фастфуде, замороженных полуфабрикатах и других переработанных продуктах, они также препятствуют его полноценному усвоению.
- Кофе – ведет к вымыванию минерала (с мочой) при употреблении от 4 чашек в день;
- Соль – тоже увеличивает выделение кальция с мочой;
- Сахар – при постоянном поедании угнетает микрофлору кишечника, мешая ему нормально усваивать кальций;
- Овсянка – содержит фитиновую кислоту, которая связывает кальций и препятствует его усвоению, поэтому есть такую крупу каждый день не следует.
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Елена Королькова
Здоровье
врач-терапевт
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