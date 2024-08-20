«Разрушается витамин С»: врач Дианова назвала ошибку при приготовлении чая с лимоном

«Лимон, попадая в горячий чай, мгновенно разрушает в себе витамин С», - заявила медик.

«Лучше не сразу много резать, а подрезать постепенно», - поделилась советом Нурия Дианова.

Полезен ли на самом деле чай с лимоном? Отвечая на этот вопрос «Радио 1», врач Дианова сообщила, что многие люди при его приготовлении совершают одну ошибку – кладут лимон в горячий напиток.Также специалист обратила внимание на то, что витамин С, присутствующий в лимоне, разрушается, когда цитрус нарезается и подается к чаю в нарезанном на дольки виде. По словам врача, при контакте с воздухом в лимонной мякоти происходят реакции, которые существенно снижают в ней содержание ценного витамина.Врач добавила, что предпочтительнее пить воду с добавлением свежего лимона. В неё дополнительно можно класть травы – например, мяту или тархун. Чай с лимоном – это скорее вкусовая привычка, чем что-то полезное, отметила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие вредные свойства может проявлять мед

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