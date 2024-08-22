Продуктом для достижения долголетия может быть морская капуста

345 Фото: https://unsplash.com/photos/a-close-up-of-a-bowl-of-food-on-a-table-Y41yasdGzNg
салат из морской капусты

Врачи Светлана Трофимова и Сергей Агапкин рассказали о способности морской капусты продлевать жизнь.

Врачи посоветовали россиянам включать в свой рацион морскую капусту, охарактеризовав её как продукт для достижения долголетия. По словам Агапкина, морская капуста является источником альгиновых кислот, поглощающих токсичные компоненты и выводящих их из организма.

«Этот продукт поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга»,- отметила, в свою очередь,. Светлана Трофимова.

Специалисты напомнили, что морская капуста входит в традиционное питание жителей Японии, славящихся своим долголетием. Также, по их словам, японцы отличаются тем, что ограниченно употребляют соль, а как источник белка гораздо чаще едят рыбу, а не мясо.

Помимо того, к способам продлить жизнь врачи отнесли сокращение калорийности питания и отказ от слишком горячей пищи. Медики предупредили, что такая еда (или питье) увеличивает риски возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные свойства ошибочно приписываются гречке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Трофимова
Светлана Трофимова
ЗОЖ
геронтолог
Читать MedikForum.ru в
Медики назвали недорогой продукт, препятствующий заражению вирусами
Морская капуста может стать спасением от сердечного приступа
5 причин употреблять морскую капусту
Теги : польза морской капусты, секреты долголетия, Светлана Трофимова, Сергей Агапкин
«Грозит летальным исходом»: миколог Кассанелли дал советы по спасению при отравлении грибами
Продуктом для достижения долголетия может быть морская капуста
Врач Агапкин: походы в баню предупреждают появление болезней нервной системы