Продуктом для достижения долголетия может быть морская капуста

«Этот продукт поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга»,- отметила, в свою очередь,. Светлана Трофимова.

Врачи посоветовали россиянам включать в свой рацион морскую капусту, охарактеризовав её как продукт для достижения долголетия. По словам Агапкина, морская капуста является источником альгиновых кислот, поглощающих токсичные компоненты и выводящих их из организма.Специалисты напомнили, что морская капуста входит в традиционное питание жителей Японии, славящихся своим долголетием. Также, по их словам, японцы отличаются тем, что ограниченно употребляют соль, а как источник белка гораздо чаще едят рыбу, а не мясо.Помимо того, к способам продлить жизнь врачи отнесли сокращение калорийности питания и отказ от слишком горячей пищи. Медики предупредили, что такая еда (или питье) увеличивает риски возникновения рака желудочно-кишечного тракта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные свойства ошибочно приписываются гречке

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.