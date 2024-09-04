Кефир или квашеная капуста: диетолог назвала лучшие продукты для здоровья кишечной микрофлоры

«Одними из лучших продуктов для укрепления полезной микрофлоры кишечника являются кисломолочные — творог, кефир, йогурт или ряженка, ацидофилин, сыр», - сказала Пичугина в комментарии NEWS.ru

Диетолог Пичугина рассказала о продуктах, эффективно способствующих оздоровлению кишечной микрофлоры. Говоря об этом, она посоветовала россиянам включать в рацион кисломолочные изделия.Эксперт добавила, что употреблять лучше «кисломолочку» с коротким сроком годности. По словам диетолога, продукты из этой категории содержат молочнокислые бактерии, которые препятствуют гнилостным процессам и способствуют нормализации микробного состава кишечника. Также благодаря им улучшается антитоксическая функция печени.Кроме того, для здоровья кишечной микрофлоры полезны ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, домашние соленые огурцы, моченые яблоки, кимчи, квас. Пичугина отметила, что эти продукты рекомендуются при условии отсутствия противопоказаний к их употреблению. Медик напомнила, что ферментированные блюда и напитки могут вызвать временные вздутие и дискомфорт в животе.Именно от состояния кишечника зависят многие аспекты общего здоровья. Инна Пичугина констатировала: до 80% иммунитета организма формируется в кишечнике и зависит от его микрофлоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, употребление ферментированных продуктов помогает избавляться от лишнего веса

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