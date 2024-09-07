Чеснок и кисломолочка: врач Арсланова рассказала о продуктах для укрепления иммунитета

«Цитрусовые фрукты обладают высоким содержанием витамина С: он является мощным антиоксидантом и стимулирует выработку белых кровяных телец, которые необходимы для борьбы с инфекциями», - пояснила медик в комментарии для UfaTime.ru.

«Чеснок содержит соединения серы, которые стимулируют иммунные клетки и повышает их способность бороться с инфекциями», - констатировала медик.

Говоря о продуктах, которые могут помочь организму адаптироваться начавшейся осенью к предстоящему сезону плохой погоды и вирусных инфекций, врач Арсланова посоветовала включать в рацион разнообразные цитрусовые.Также полезна в этом плане кисломолочка. По словам Арслановой, в натуральных кисломолочных продуктах содержатся пробиотики – бактерии, улучшающие состояние кишечной микрофлоры. Медик подчеркнула, что здоровый, сбалансированный микробиом кишечника является залогом хорошего общего здоровья – от микрофлоры в первую очередь зависит то, насколько устойчивым может быть организм к инфекциям.Кроме того, защитные ресурсы организма усиливаются благодаря употреблению брокколи и миндаля – эти продукты обеспечивают его важнейшими для иммунной системы витаминами (конкретно это витамины А, С, Е).Еще один продукт, включенный врачом в список лучших для укрепления иммунитета осенью, – чеснок.Вдобавок специалист посоветовала употреблять шпинат и красный болгарский перец – источники бета-каротина, который преобразуется в организме в витамин А, один из лучших естественных укрепителей иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овощи с бета-каротином могут защищать организм от разных видов рака, на эту их особенность указала врач-онколог Валерия Комиссарова.

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