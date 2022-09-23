Медик Павлова рассказала о «трех главных продуктах осени»

«Осень – время, когда организму необходимо запасаться витаминами и другими полезными веществами», - подчеркнула медик, беседуя с «КП».

«Белая и красная капуста, брокколи, цветная – все виды полезны и хороши. Главное – капусту не жарить, тем более в панировке», – посоветовала эксперт.