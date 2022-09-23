Медик Павлова рассказала о «трех главных продуктах осени»
По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, осенью для организма будет очень полезна квашеная капуста.
В интервью Павловой были названы продукты, которые эффективно помогают организму сохранять здоровье осенью. Эти продукты полезны, прежде всего, как богатые источники ценных микроэлементов, обеспечивающих хорошую поддержку иммунной системе в сезон холодов.
«Осень – время, когда организму необходимо запасаться витаминами и другими полезными веществами», - подчеркнула медик, беседуя с «КП».
Одним из таких полезнейших продуктов питания осенью Зухра Павлова считает капусту в виде разнообразных ее сортов и видов. Капустные содержат вещество сульфорафан, которое улучшает защиту организма от возникновения рака, заметила специалистка.
Квашеную капусту врач назвала «практически лекарством»: ее потребление превосходно стимулирует иммунитет, улучшает перистальтику кишечника и состояние его микрофлоры.
«Белая и красная капуста, брокколи, цветная – все виды полезны и хороши. Главное – капусту не жарить, тем более в панировке», – посоветовала эксперт.
Говоря о других продуктах осени с высоким коэффициентом пользы, Павлова выделила тыкву и грибы, которые содержат пищевые волокна, улучшающие здоровье кишечного тракта и с ним – иммунитет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать возникновению морщин.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий