«КП»: пить кофе полезно для защиты от болезней сердца и печени, деменции и рака

«Новые исследования говорят о том, что кофеин в умеренных количествах не провоцирует аномальный сердечный ритм».

Пить кофе полезно не только для поднятия тонуса и улучшения работоспособности. Его прием является профилактикой многих заболеваний, включая наиболее опасные и угрожающие жизни – об этом проинформировала «КП».Опираясь на последние научные данные, издание перечислило болезни, риск которых снижается при регулярном и правильном употреблении кофе.При употреблении одной – двух чашек кофе в сутки снижается вероятность кардиологических заболеваний и инсультов (как и вероятность смерти от их последствий).Пить кофе полезно для защиты не только от болезней сердца, но и от патологий печени – доказательств этому имеется немало. В частности, замечено, что у людей, регулярно пьющих кофе, на 21% снижен риск развития хронических заболеваний печени и конкретно гепатоцеллюлярной карциномы (наиболее распространенный вид рака печени).Кофе помогает организму эффективнее перерабатывать глюкозу – это уменьшает риск развития диабета 2 типа.Натуральный свежезаваренный кофе – богатейший источник антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием. Его прием ученые связывают со снижением риска колоректального рака и рака матки.Кофеин улучшает деятельность мозговых клеток и снижает риск развития болезни Альцгеймера, деменции даже у гипертоников, которые подвержены этим патологиям.Врачи советуют не класть в него сахар, а по возможности (если организм нормально воспринимает) и молоко, сливки. Важно не злоупотреблять напитком (не пить больше 3 чашек в день), учитывать индивидуальную восприимчивость к кофеину и воздерживаться от приема после 15 часов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие вредные свойства может проявлять кефир.

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