Врач Мясников посоветовал пить кофе для защиты печени и сосудов

«В кофе около тысячи полезных биологически активных веществ, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», - уточнил доктор Мясников.

Александр Мясников заметил, что россияне обычно предпочитают кофеин как стимулятор – для миллионов наши соотечественников кофе является «утренним будильником» для организма, избавителем от сонливости. Однако врач считает, что оценивать кофе следует в совсем другом ракурсе.Мясников высказался о том, что кофе приносит особую пользу сердечно-сосудистой системе. В частности, его разумное потребление обеспечивает профилактику аритмии. Также благодаря питью кофе снижается риск инфаркта миокарда.Также медик советует пить кофе для защиты печени от развития заболеваний, включая такие опасные как цирроз, рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кофе препятствует отложению кальция в артериях, которое может приводить к развитию тяжелой патологии сердечно–сосудистой системы.