Врач Мещерякова: правильное употребление сала эффективно укрепляет здоровье

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сало

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, в каком количестве полезно есть сало.

Диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала россиянам не отказываться от качественных жиров. В частности, в беседе с «Известиями» она обратила внимание на то, что здоровье человека может эффективно укреплять правильное употребление такого продукта как сало. Медик отметила, что в его составе присутствуют незаменимые и необходимые для работы организма мононенасыщенные жирные кислоты – например, олеиновая и линолевая. Вдобавок сало является источником важнейших для работы иммунной системы витаминов, а также макро- и микроэлементов (включая селен, улучшающий защиту организма от развития рака).

«Витамин D, отвечающий за обмен кальция в организме и поддержание иммунитета, находится в сале в большом количестве. Также оно богато витаминами А и группой B, содержит большой спектр таких макро- и микроэлементов, как натрий, сера, фосфор, цинк, селен», - перечислила эксперт.

Мещерякова подчеркнула, что качественные жиры в адекватном количестве необходимо употреблять, поскольку они участвуют в процессах построения новых клеточных структур (конкретно клеточной мембраны, являющейся оболочкой клеток). Кроме того, жиры необходимы для здорового функционирования легких, а также
играют важную роль в процессе пищеварения.

«Именно жиры хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивают выведение желчи, расщепление и усвоение питательных веществ, полноценную активацию ферментов поджелудочной железы», - пояснила диетолог.

Как правильно употреблять сало? По словам Мещеряовой, нужно отдавать предпочтение свежему, соленому, топленому салу, и избегать копченого. При заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта его употребление следует оговаривать с врачом. Людям с избыточным весом – не употреблять более 20 граммов в неделю.

«Здоровым людям в силу высокой калорийности сала его потребление нужно ограничивать до 15–20 граммов в день, предпочтительно добавляя его в рацион в обеденное время, не позднее 18:00».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что говорят врачи об употреблении сала людьми, перенесшими инфаркт или инсульт.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Мещерякова
ЗОЖ
врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen
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