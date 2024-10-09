Врач Агапкин: вред сала и других животных жиров после инфаркта или инсульта – это миф

«Раньше бытовало такое мнение, что таким пациентам нужно полностью исключить все животные жиры из своего питания. На самом деле употреблять их, конечно, можно», - поделился медик.

Довольно часто можно услышать, что людям, перенесшим инфаркт или инсульт, категорически противопоказано все жирное, и в особенности вредными для них являются животные жиры в виде мяса (с жирком), сала или яиц. Врач Агапкин прокомментировал данное мнение на съемках программы «О самом главном». Он заявил, что подобное утверждение является некорректным.По словам Сергея Агапкина, вред сала и других животных жиров после инфаркта или инсульта – это миф.Врач пояснил, что запрет на жирную еду животного происхождения был порожден опасениями по поводу того, что она способствует повышению уровня холестерина. Но впоследствии благодаря целому ряду исследований было установлено, что в действительности животные жиры практически не влияют на уровень холестерина в организме, если человек ими не злоупотребляет. Более того, их умеренное потребление является полезным для здорового функционирования желчного пузыря, нормальной выработки половых гормонов, поддержания энергии, здорового состояния кожи и волос, здоровья легких и правильного усвоения многих важных витаминов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким должен быть рацион питания людей возрастом после 50 лет.

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