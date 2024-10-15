Ученые: для активного обмена веществ женщинам и мужчинам нужен разный завтрак

«Причина такой разницы в утреннем рационе кроется в особенностях женского организма: у женщин прием углеводной пищи способствует образованию жира, который сразу отправляется в запас. При этом во время голодания женский организм сжигает жировую ткань быстрее мужского, хотя ее процент у мужчин в среднем ниже», - сообщила «Вечерняя Москва».

Чтобы не допустить развития ожирения, важно поддерживать активный обмен веществ – этому в большой степени способствует здоровое питание (помимо него также необходима достаточная физическая активность). Ученые из Университета Ватерлоо провели исследование и пришли к выводу, что активизация обмена веществ тесно связана с тем, какие продукты употребляются людьми во время первого приема пищи. При этом, заявили они, женщинам и мужчинам нужен разный завтрак.Заключение научных специалистов базируется на данных, полученных после того, как искусственным интеллектом после заданной ему программы был просчитан идеальный состав завтраков для предстателей двух полов. ИИ учитывал разные факторы, связанные с употреблением тех или иных продуктов (например, учитывал как организм мужчин и женщин реагирует на еду, как быстро она усваивается, насколько резко после нее повышается сахар в крови или насколько интенсивными оказываются процессы жироотложения, какое количество энергии вырабатывается и так далее).В результате были сделаны следующие выводы о том, как лучше завтракать мужчинам и женщинам.Ученые установили, что предпочтительны источники сложных углеводов – такие продукты как цельный овес и другие цельнозерновые, картофель в мундире, бананы.Следует отдавать предпочтение полезным жирам – например, употреблять яйца, рыбу, орехи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие завтраки увеличивают вероятность возникновения опухолей.

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