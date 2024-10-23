Врач Калошина: черный хлеб может снижать воспаление и риск атеросклероза

«Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, помогают формированию полезной микрофлоры, выводят излишки жира, тормозят всасывание сахара», - поделилась специалист.

Включаемый в рацион черный хлеб может снижать воспаление и риск атеросклероза, об этом врач Калошина сообщила в беседе с РИА Новости. По словам эндокринолога, этот эффект обеспечивается содержащимися в черном хлебе ненасыщенными жирными кислотами. Медик обратила внимание на то, что зерно темной муки является более маслянистым и менее переработанным в сравнении с тем, что идет на выпечку белого хлеба. Мария Калошина констатировала, что черный хлеб содержит значительно больше полезных жиров, которые являются ненасыщенными и обладают высокой пищевой ценностью для организма.Кроме того, черный хлеб, готовящийся из менее обработанного зерна, содержит больше клетчатки, витаминов (например, витаминов группы В), микроэлементов, таких как железо, магний, цинк. Такой хлеб переваривается медленнее из-за более высокого содержания клетчатки, что делает его полезным для поддержания здорового веса и профилактики переедания. По словам Калошиной, ржаная мука, из которой готовится качественный черный хлеб, содержит пищевые волокна, почти вдвое превышающие своим объемом те, что содержатся в белой пшеничной муке высшего сорта.Благодаря этим свойствам черный хлеб улучшает защиту сосудов от атеросклероза – заболевания, при котором в них появляются бляшки, жировые отложения из холестерина.Не весь такой хлеб автоматически оказывается полезным для здоровья. Некоторые сорта могут содержать добавленный сахар, консерванты или другие потенциально вредные ингредиенты, снижающие питательную ценность продукта. При покупке черного хлеба важно обращать внимание на список его ингредиентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими полезными и вредными для организма свойствами обладает квашеная капуста

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.