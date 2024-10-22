Врач Воскресная рассказала о пользе и вреде квашеной капусты

«Обратите внимание на высокое содержание соли, что делает продукт не очень подходящим для людей с заболеваниями почек и гипертонией», - сказала медик в комментарии ИА RuNews24.ru.

«Польза продукта включает снижение риска рака груди, простаты и легких, поддержку сердечно-сосудистой системы», - поделилась Ольга Воскресная.

Квашеная капуста часто упоминается среди продуктов, которые рекомендуются для поддержания иммунитета. Но врач Воскресная отметила, что эта популярная у россиян закуска может вредить из-за высокого содержания соли. Данная особенность делает квашеную капусту нежелательной или даже противопоказанной для людей с высоким давлением или почечными нарушениями.Кроме того, добавила Воскресная, продукт содержит молочную кислоту, способную вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. К тому же насыщенная кислотами квашеная капуста может вредить зубной эмали. Медик посоветовала обязательно полоскать рот после ее употребления.В рационе людей, не страдающих аллергией на крестоцветные овощи и не имеющих индивидуальных противопоказаний, квашеная капуста полезна как источник многих витаминов и минералов. Она содержит витамины группы В и витамин C, дает организму калий, кальций, магний, цинк. Как многие ферментированные продукты такая капуста эффективно поддерживает баланс полезных бактерий в кишечнике и вдобавок является поставщиком антиоксидантов, что служит укреплению иммунной системы организма и улучшает его защищенность от возникновения раковых опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты рекомендуются врачами для снижения уровня «плохого» холестерина.

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