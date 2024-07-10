«Содержит повышающие риск рака альдегиды»: врач Калошина объяснила вред картофеля фри

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картофель фри

Врач-эндокринолог Мария Калошина назвала картофель фри из точек быстрого питания продуктом, повышающим риск развития рака.

Врач Калошина объяснила вред картофеля фри из заведений фастфуда в разговоре с РИА Новости. Медик заявила, что привычка есть такой продукт повышает вероятность развития рака.

«Потребление картофеля фри в ресторанах быстрого питания значительно повышает риск развития рака, увлечение фастфудом также можно сравнить с курением сигарет», - сказала Мария Калошина.

Врач обратила внимание на то, что картофель фри содержит повышающие риск рака вещества альдегиды (которые также присутствуют в сигаретах). Эти соединения образуются в процессе жарки продуктов. Эксперт отметила, что точки общепита, подающие жареную картошку, зачастую готовят её в том же масле, в котором жарят другие продукты. Из-за того, что масло для фритюра меняется редко, оно накапливает в себе все больше потенциально канцерогенных продуктов горения, которые проникают в картофель.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты содержат вредную добавку, известную как «мясной клей».

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Мария Калошина
Мария Калошина
Здоровье
врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области
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