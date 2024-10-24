Врач Федорова: сало полезно из-за содержания продлевающего жизнь селена

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польза сала

Врач-гастроэнтеролог Юлия Федорова: сало содержит селен, который влияет на качество и продолжительность человеческой жизни.

Врач Федорова рассказала, что разумное употребление сала полезно для укрепления здоровья и продления жизни. В комментарии телеканалу «Первый Псковский» медик отметила, что сало полезно из-за содержания продлевающего жизнь селена – вещества, считающегося одним из наиболее важных для активной работы иммунной системы. Юлия Федорова констатировала, что содержащийся в сале селен влияет на качество и длительность жизни, а его недостаток может вести к появлению некоторых заболеваний.

«В умеренных количествах сало особенно полезно для спортсменов и людей с повышенной физической нагрузкой, так как является высококалорийным. Для взрослого человека ежедневная суточная норма потребления сала составляет не более 30 граммов», - уточнила специалист.

Как сообщил informpskov.ru, эксперт посоветовала избегать употребления копченого сала. Копченые продукты оцениваются сегодня как потенциальные канцерогены: в частности, копченое сало относится к продуктам, способным вызывать рак желудка.

Кому сало противопоказано несмотря на свою пользу. Продукт не рекомендуется людям с хроническим колитом, с желчнокаменной болезнью, гепатитом, болезнями сердечно-сосудистой системы, включая атеросклероз.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует отказываться от употребления манки, мнением об этом поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Пырьева.

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