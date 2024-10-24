Врач Пырьева: сделать манку полезнее позволяет добавление орехов
Советами о том, как сделать манную кашу полезнее, поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Пырьева.
Ошибочно считать, что в манной каше нет ничего полезного, – об этом врач Пырьева сообщила в разговоре с aif.ru. Как гастроэнтеролог и диетолог она отметила, что манка в сравнении с другими видами круп (например, с овсяной, гречневой или пшенной) содержит слишком мало белка и клетчатки. Кроме того манка уступает другим зерновым в содержании витаминов из группы В, важных для здоровья нервной системы. Но врач Пырьева объяснила, что это легко исправить при правильном приготовлении манки – сделать ее полезнее позволяет добавление орехов, фруктов, овощей, цельнозерновых хлопьев и других полезных продуктов, компенсирующих недостаток пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.
«Манка очень приятна с органолептической точки зрения. Она вкусная, ее многие любят. С манной крупой можно готовить муссы, десерты, различные запеканки. Включать манку в рацион правильно», - поделилась мнением специалист.
Медик добавила, что некоторые люди не переносят глютен, который, содержит манка. Это, главным образом, пациенты с целиакией или аллергией на глютен. Такие люди составляют менее 5 процентов всего населения. Всем остальным нет необходимости отказываться от глютена.
«В некоторых ситуациях манная каша особенно востребована. Это могут быть воспалительные заболевания желудка, трудности с пищеварением», - обратила внимание врач.
Пырьева уточнила, что не рекомендует есть манную кашу ежедневно. Но при этом она констатировала, что нежелательно злоупотреблять любой крупой, даже очень полезной. В то же время если только иногда готовить манку с добавлением полезных натуральных компонентов, здоровому питанию это никак не помешает.
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Екатерина Пырьева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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