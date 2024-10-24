Врач Пырьева: сделать манку полезнее позволяет добавление орехов

«Манка очень приятна с органолептической точки зрения. Она вкусная, ее многие любят. С манной крупой можно готовить муссы, десерты, различные запеканки. Включать манку в рацион правильно», - поделилась мнением специалист.

«В некоторых ситуациях манная каша особенно востребована. Это могут быть воспалительные заболевания желудка, трудности с пищеварением», - обратила внимание врач.

Ошибочно считать, что в манной каше нет ничего полезного, – об этом врач Пырьева сообщила в разговоре с aif.ru. Как гастроэнтеролог и диетолог она отметила, что манка в сравнении с другими видами круп (например, с овсяной, гречневой или пшенной) содержит слишком мало белка и клетчатки. Кроме того манка уступает другим зерновым в содержании витаминов из группы В, важных для здоровья нервной системы. Но врач Пырьева объяснила, что это легко исправить при правильном приготовлении манки – сделать ее полезнее позволяет добавление орехов, фруктов, овощей, цельнозерновых хлопьев и других полезных продуктов, компенсирующих недостаток пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.Медик добавила, что некоторые люди не переносят глютен, который, содержит манка. Это, главным образом, пациенты с целиакией или аллергией на глютен. Такие люди составляют менее 5 процентов всего населения. Всем остальным нет необходимости отказываться от глютена.Пырьева уточнила, что не рекомендует есть манную кашу ежедневно. Но при этом она констатировала, что нежелательно злоупотреблять любой крупой, даже очень полезной. В то же время если только иногда готовить манку с добавлением полезных натуральных компонентов, здоровому питанию это никак не помешает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление низкокалорийной сладкой газировки может неожиданно помогать в похудении , об этом рассказал врач-терапевт Идрис Мугал.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.