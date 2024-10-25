«Содержит полезные вещества»: врач Мясников рассказал, как лучше есть картошку

«Картошка не бесполезная. В ней содержатся витамины B, С, клетчатка, минералы и другие микроэлементы», - подчеркнул известный медик.

Многие люди избегают картофеля, но врач Мясников констатировал: этот продукт является доступным источником многих полезных и важных для хорошего иммунитета веществ.Александр Мясников рассказал, как лучше есть картошку. По его словам, наибольшая часть полезных веществ, присутствующих в картофеле, содержатся в кожуре – поэтому, употреблять правильнее всего тщательно промытые и не очищенные клубни, отварными или запеченными. Врач заметил, что картофель является продуктом, гликемический индекс которого меняется в зависимости от способа приготовления. Если из картошки готовится пюре или она жарится, гликемический индекс резко повышается – это означает, что после ее употребления значительно возрастает уровень сахара в крови. Резкие скачки сахара в крови опасны тем, что организм реагирует на них выделением инсулина, и если это происходит часто, возникает инсулинорезистентность, на фоне которой развивается сахарный диабет.Охлажденным. Если вареный картофель подержать в холодильнике, он становится гораздо полезнее. Его крахмал преобразуется в резистентный и углеводная нагрузка снижается. Такой охлажденный картофель приобретает свойства пребиотика, питающего полезные бактерии в кишечнике и улучшающего состав ее микрофлоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в рационе людей должна присутствовать неперевариваемая пища , как это происходит у моржей, – такое мнение озвучила врач и телеведущая Елена Малышева.

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