Гастроэнтеролог Крылова назвала полезные свойства хлеба и нюансы его употребления

«В хлебе много пищевых волокон, витаминов и минералов», - констатировала Крылова.

Не нужно есть много белого хлеба, чтобы не провоцировать набор веса и увеличение уровня сахара в крови – этот продукт богат углеводами;

Важно есть качественный продукт – в промышленных сортах хлеба нередко имеются добавки и консерванты, способные негативно сказаться на здоровье.

Гастроэнтеролог Крылова заявила, что хлеб не следует полностью исключать из рациона питания. Подобное ограничение актуально только для людей с непереносимостью глютена (целиакией), что является довольно редким нарушением – боязнь глютена во многих случаях является необоснованной.Для людей без целиакии этот продукт полезен как ценный источник «правильных» углеводов для организма, которому они нужны для восполнения энергии. Именно благодаря свойству вырабатывать энергию и поддерживать ее обмен осуществляется полноценная работа мозга и сохраняется общее здоровье, подчеркнула врач в комментарии «Ленте.ру»..По словам эксперта, в хлебе содержится много витаминов группы В, железа, магния (особенно в цельнозерновом). Железо в хлебе помогает вырабатывать определенные гормоны и насыщает мышцы кислородом, тиамин преобразует в энергию питательные вещества, рибофлавин помогает в функционировании клеток, а кальций укрепляет кости и зубы. Его клетчатка улучшает пищеварение и помогает нормализовать уровень сахара в крови. В хлебе есть даже белок – его немного, но он не жирный. Белок уменьшает аппетит, увеличивает мышечную массу и поддерживает здоровье костей.Также гастроэнтеролог назвала некоторые нюансы его употребления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Юлия Чехонина рассказала, какую пользу здоровью может приносить употребление белого хлеба.

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