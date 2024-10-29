Врач Ильяшенко: при склонности к запорам нужно ограничивать себя в белом хлебе. Когда еще?

«Людям, склонным к запорам, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит относиться внимательнее к белому хлебу, так как его употребление приводит к обострению неприятных симптомов», - уточнила врач-гастроэнтеролог.

Врач Ильяшенко сообщила в комментарии РИА Новости, что заболевания желудочно-кишечного тракта требуют соблюдения такого рациона, в котором данный продукт сводится к минимуму или исключается совсем. В частности, ограничивать себя в белом хлебе нужно при склонности к запорам.Когда еще может быть противопоказан хлеб из белой пшеничной муки?Светлана Ильяшенко пояснила, что ограничивать его употребление необходимо людям с такими проблемами как сахарный диабет, ожирение. Медик подчеркнула, что данный продукт является богатым источником быстрых углеводы и обладает достаточно высоким гликемическим индексом. Эти характеристики говорят о том, что после поедания белого хлеба в крови за короткое время значительно повысится уровень сахара. При имеющемся ожирении или диабете это опасно, так как организм не способен нормализовать содержание сахара в крови из-за специфических нарушений.Помимо этого, ограничивать себя в белом хлебе следует людям с целиакией – нарушением, при котором в организме возникает непереносимость глютена, белка злаковых растений. Изделия из пшеницы как правило содержат много глютена.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе входит в число напитков , частое употребление которых повышает риск инсульта.

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