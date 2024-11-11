Онколог Магомедова: грибы шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность

«В состав шиитаке входят ниацин, рибофлавин, марганец, эрготионеин. Эти вещества имеют мощный противовоспалительный эффект и снижают риск развития тяжелых болезней. Некоторые исследования говорят, что экстракты шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность и снижать скорость развития раковых клеток», - отметила Магомедова в комментарии для «Ленты.ру».

Онколог Хамис Магомедова рассказала, что грибы шиитаке могут усиливать защиту организма от развития рака. В их состав входят активные вещества, снижающие скорость развития злокачественных клеток. Таким образом, шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность.Онколог добавила, что эти грибы также насыщены клетчаткой, белком, витамином D, витаминами группы Вдобавок они дают человеческому организму микроэлементы, которые имеют очень большое значение для полноценной работы иммунной системы – калий, фосфор, магний, медь, селен, цинк. Хамис Магомедова уточнила, что сочетание таких веществ оказывает позитивное влияние на метаболические процессы и защищает клетки от повреждения. Все это крайне важно для профилактики воспаления и рака.Врач обратила внимание и на тот факт, что употребление шиитаке способствует снижению уровня холестерина.По словам медика, для употребления в пищу следует брать крепкие шиитаке, обладающие ровными сухими шляпками. Перед готовкой грибы осторожно протираются для удаления лишней влаги. Замороженные и сушеные шиитаке сохраняют свои полезные свойства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, которые едят грибы, могут благодаря этому снизить свой риск преждевременной смерти

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