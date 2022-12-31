Долголетие: грибы снижают риск смерти от всех причин на 35%

"У тех, кто употреблял грибы в своем рационе, риск смертности был на 16 процентов ниже. Потребление грибов было связано с более низким риском общей смертности в репрезентативной выборке взрослых. Результаты показали, что замена всего одной ежедневной порции переработанного мяса грибами может снизить риск смертности от всех причин на 35 процентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Три вида грибов, такие как кордицепс, чага и львиная грива, связаны со снижением риска возрастных заболеваний и увеличением продолжительности жизни", - добавляет Строков.

Предотвращение болезней является ключевым компонентом долголетия, но по мере старения организма его уязвимость к болезням возрастает. К счастью, некоторые исследования обнаружили потенциальную связь между потреблением определенных функциональных грибов и увеличением продолжительности жизни. Считается, что при добавлении в рацион источник белка может защитить от потери памяти, усадки мозга, гибели нейтронных клеток и слабого кровотока.В 2021 году исследование выявило несколько важных преимуществ грибов.Грибы насыщены витаминами, которые могут помочь укрепить иммунитет и повысить энергию. Это относится не ко всем грибам, однако термин «функциональные грибы» относится к грибам, известным своей пользой для здоровья, помимо их питательного состава.Одним из основных питательных преимуществ употребления грибов является аминокислота L-эрготионеин, содержащаяся в нескольких разновидностях грибов.Обсервационные исследования показали, что эта аминокислота может иметь решающее значение для здорового старения, поскольку в странах, потребляющих наибольшее количество, средняя продолжительность жизни значительно выше.Ранее МедикФорум писал о специях полезных для печени.

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