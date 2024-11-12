Диетолог Баранова: при больных почках и гипотонии есть свеклу не следует

Диетолог Ирина Баранова констатировала, что свекла отличается высоким содержанием антиоксидантов и клетчатки, часто рекомендуется для укрепления здоровья сердца и печени. Но все же есть свеклу всем не следует, при ряде хронических нарушений она противопоказана.Диетолог Баранова уточнила, что есть свеклу не следует при больных почках. В ней содержится много оксалатов, стимулирующих процессы камнеобразования и повышающих в крови концентрацию мочевой кислоты.. Поэтому если имеется предрасположенность к образованию почечных камней или к подагре, свекла исключается из рациона.Также употреблять ее не следует гипотоникам – овощ способствует снижению артериального давления, которое и так у них низкое. Свекла насыщена природными нитратами, которые обладают свойством расслаблять сосудистую ткань, вызывать расширение сосудов, что и снижает давление. Как следствие, при гипотонии это может вести к головокружению, обморокам.Людям с высоким сахаром в крови или имеющимся диабетом нужно быть осторожными при употреблении свеклы. По мнению Барановой, лучше всего обсудить с врачом – возможно, лечащий специалист сочтет необходимым совсем убрать ее из меню. Этот продукт может повышать уровень сахара в крови.Вдобавок свекла часто считается нежелательной для пациентов с повышенным уровнем мочевой кислоты и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пишет «Доктор Питер».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда лучше отказаться от употребления белого хлеба , подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

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