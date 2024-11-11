«Не вреден и разрешен почти всем»: врач Михалева назвала лишь 3 причины отказаться от белого хлеба

«Этот продукт разрешен в питании всех, кроме людей с ожирением, сахарным диабетом любого типа и непереносимостью глютена», - сказала она в комментарии «Газете.Ru».

Здоровым мужчинам, по словам эксперта, следует употреблять не больше 150 граммов белого хлеба в день, женщинам – в пределах 100-130 граммов.

Врач Оксана Михалева констатировала: представление о безусловной вредности белого хлеба – миф, для подавляющего большинства людей он не вреден. Такой хлеб богат легкоусвояемыми углеводами и содержит некоторое количество белка – этот продукт хорошо подходит для борьбы с упадком сил и может быть полезен людям, ослабленным после тяжелых заболеваний или повышенных нагрузок.Врач Михалева назвала лишь 3 причины отказаться от белого хлеба.Оксана Михалева добавила, что белый хлеб часто называют вредным из-за того, что он помогает появляться лишним килограммам. Он содержит мало клетчатки и одновременно много легкоусвояемых углеводов и крахмала, при его употреблении быстро повышаются уровни сахара и инсулина в крови. Для человека, который выполняет много физической работы или занимается спортом, такие изменения не страшны, но при малоподвижном образе жизни это становится фактором избыточного жироотложения. Также белый хлеб способствует появлению лишнего веса, когда люди склонны переедать в целом, и их повседневный рацион отличается высокой калорийностью.Михалева подчеркнула, что к белому хлебу нужно относиться как к любой выпечке – печенью, пирогам, булкам и другой сдобе. Многим известно, что увлечение такими продуктами ведет к избыточной массе тела. Поэтому главным условием при поедании бело хлеба является умеренность.Но и в таком количестве продукт лучше есть при условии, что люди не имеют проблем с весом и постоянно физически активны. При сидячей работе или при склонности к набору веса врач посоветовала убрать продукт из ежедневного рациона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как есть пельмени с меньшим риском для фигуры – советами об этом поделилась диетолог Марият Мухина.

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