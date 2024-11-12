Врач Арсланова: хлеб относится к неожиданным продуктам с высоким содержанием сахара

«Сахар может содержаться даже в самых неожиданных продуктах», - сказала об этом врач в комментарии UfaTime.ru.

«Даже если хлеб выглядит здоровым и цельнозерновым, он может содержать сахар, необходимый для улучшения вкуса и продления срока хранения», - предостерегла эксперт.

Уфимский медик Айгуль Арсланова обратила внимание на продукты – источники скрытого сахара. По словам Арслановой, многие люди не подозревает, что употребляют сахар в большом количестве.Специалистка отметила, что скрытый сахар может содержаться даже в полезных на первый взгляд продуктах. Например, его большие дозы присутствуют в йогуртах, которые преподносятся покупателям как содержащие фрукты и ягоды. Различные смузи и коктейли, считающиеся «полезными» напитками, тоже могут скрывать добавленный сахар.Кроме того, к неожиданным продуктам с высоким содержанием сахара относится хлеб.Арсланова добавила, что скрытый сахар в качестве добавки могут содержать и такие неожиданные продукты как консервы, готовые соусы, упакованные заправки и приправы, предназначенные для приготовления разных блюд дома. Он добавляется для улучшения вкуса и продления срока хранения.Еще один источник сахара – готовые для употребления или быстро готовящиеся составы: например, сухие завтраки, пакетированные каши и супы, разнообразные замороженные блюда.Арсланова подчеркнула, что употребление добавленного сахара необходимо контролировать и сокращать. Медик посоветовала сладкоежкам искать для себя его здоровую альтернативу в виде природных натуральных источников, ягод или фруктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не следует употреблять свеклу

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.