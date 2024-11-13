«Содержит белок и витамины»: врач рассказала, в каком количестве полезен белый хлеб

«Важно контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки», - уточнила медик в комментарии РИА Новости.

Белый хлеб обладает определенным потенциалом пользы для организма, констатировала врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк. В частности, это продукт, который содержит растительный белок, сложные углеводы, необходимые микроэлементы, витамины группы В – данные вещества обогащают рацион и обеспечивают поддержку разным функциям организма.Врач Подорожнюк подчеркнула, что при его употреблении необходимо соблюдать умеренность, и рассказала, в каком количестве полезен белый хлеб.Кристина Подорожнюк посоветовала есть белый хлеб в сочетании р с овощами, белковыми продуктами или здоровыми жирами – это замедлит усвоение содержащихся в нем углеводов и поможет избежать резких колебаний уровня сахара в крови.В то же время людям с сахарных диабетом следует оговаривать употребление белого хлеба с лечащим врачом. Такой вариант хлеба бывает им противопоказан, диабетикам обычно рекомендуются цельнозерновые продукты из более темной муки, пояснила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом Оксаной Михалевой были названы лишь три причины отказаться от белого хлеба.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.