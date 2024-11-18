Врачи: оставленные открытыми продукты питания могут стать «убийственными» для человека

«Все животные могут переносить паразитов. Животные не моют лапки, ходят где попало, в том числе по экскрементам, в которых могут быть цисты, яйца глист, нематоды. Птицы могут поклевать ту же чурчхелу. Мухи могут на нее сесть. Стоит быть аккуратнее», - сказала биолог Баранова.

Никогда нельзя оставлять открытыми продукты питания, их употребление может серьезно навредить здоровью – об этом напомнили врач Александр Мясников и биолог Екатерина Баранова, которые провели очередную программу «О самом главном». На съемках передачи они рассказали, что оставленные открытыми продукты питания могут стать «убийственными» для человека. На такие продукты, по словам врачей, могут попасть возбудители опасных заболеваний от насекомых и других потенциальных переносчиков. Эти болезни могут быть вирусной природы или же могут вызываться бактериями.Специалист порекомендовала всегда накрывать продукты. Баранова подчеркнула, что дома продукты не должны лежать в открытом виде.Но особенно опасно оставлять продукты питания неспрятанными на даче, где могут быть грызуны. Врачи констатировали, что мыши часто бывают причиной серьезных заболеваний. После съеденного продукта, оставленного на даче и зараженного, например, лептоспирозом, риск летального исхода становится реальным.Также, отметили врачи, «убийственным» для человека может стать употребление блюд из сырого мяса. Оно способно оказаться источником паразитов, присасывающихся к печени и повреждающих внутренние органы. К этой же категории относится свиное сало.Возбудители болезней могут таиться и в зелени. На ее поверхности нередко обитает много насекомых, червяков, к тому же на нее падает помет пролетающих птиц. Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, необходимо правильно обрабатывать продукты и чаще мыть собственные руки, заявили медработники.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что польза и вред шоколада зависят от того, в каком количестве его ест человек

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