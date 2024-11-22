Не опасны: в Роспотребнадзоре опровергли высокую сахаристость и калорийность фиников

«Финики не являются высококалорийным продуктом, их средний гликемический индекс равен 55, это пограничное число между низким и средним уровнем», - передает «МК в Бурятии» заключение краевого управления Роспотребнадзора.

Финики нередко критикуют за их сладость, но на самом деле эти плоды не создают высокой гликемической нагрузки на организм, – об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты ведомства опровергли опасную для здоровья сахаристость фиников и заявили, что их гликемический индекс не является высоким. Также специалисты отметили, что финикам не присуща высокая калорийность.Специалисты добавили, что при умеренном употреблении финики могут быть очень полезными организму. Эти плоды – источник флавоноидов, которые, например, содержатся в ягодах. Данные вещества относятся к антиоксидантам, они обладают противовоспалительным и укрепляющим иммунитет действием, оказывают выраженное позитивное влияние на головной мозг. Также в финиках содержатся витамины группы В, полезные для нервной системы: они способствуют стабилизации эмоционального состояния, улучшению качества сна и когнитивных способностей,Что важно помнить: сухофрукты не следует есть на голодный желудок – в этом случае уровень сахара в крови действительно может повышаться сразу существенно, предупредили специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в зимний рацион полезно включать капусту

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