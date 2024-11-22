«Содержит редкий витамин U»: врачи назвали пять причин есть капусту

Врачи из уфимского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики врачи назвали пять причин есть капусту.Медики объяснили, что благодаря действию этого вещества лучше заживают повреждения кожи вплоть до язв. Вдобавок данный витамин обладает антигистаминным эффектом, то есть, уменьшает риск аллергических реакций.Этот витамин известен как мощный антиоксидант, снижающий в организме уровень воспаления. Также он укрепляет иммунитет и способствует продлению молодости кожи, участвуя в выработке коллагена – белка, ответственного за ее упругость и гладкость.Таким образом органы системы дыхания становятся лучше защищены от застойных процессов и возможных осложнений. В сезон гриппа и простуд данное свойство капусты является по-особому полезным.Медики пояснили, что клетчатка, которой богата капуста, является «кормом» для полезных микроорганизмов кишечника. Его здоровая микрофлора, в свою очередь, обеспечивает крепкий иммунитет.Клетчатка, которой она насыщена, способствует очищению организма от излишков холестерина. Кроме того, употребление капусты – это хорошая профилактика желчных камней.При почечнокаменной болезни, панкреатите, язвенной болезни, колитах свежую капусту есть нельзя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление молока с куркумой.

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