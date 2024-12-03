«Улучшает работу мозга»: диетолог рассказала, какие полезные вещества содержит какао-порошок
Благодаря употреблению напитка из какао- порошка улучается продуктивность мозговой деятельности, заявила диетолог Антонина Стародубова.
Диетолог Стародубова констатировала, что какао обеспечивает организм человека большим количеством полезных нутриентов, улучшающих здоровье – прежде всего, здоровье сердечно-сосудистой системы..
«Какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ», - отметила специалист в комментарии РИА Новости.
Диетолог рассказала, какие именно полезные вещества содержит какао-порошок:
- Минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо;
- Витамины: провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота (витамин В3), тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2);
- Полифенолы – вещества с высокой антиоксидантной активностью
- Алкалоиды: теобромин, кофеин.
«Умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов (к ним относится и темный шоколад с содержанием какао выше 75%), способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга», - резюмировала специалист.
До этого врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что какао положительно воздействует на печень. По ее словам, имеются данные, свидетельствующие, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени, замедляя прогрессирование этого заболевания. Кроме того, прием какао содействует профилактике неалкогольной жировой болезни печени.
Как пить какао? Напиток считается полезным при условии, что в него не добавляются сахар и другие подсластители. В идеале пить его следует и без молока, следуя такой привычке два или три раза в неделю.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление какао помогает нормализовать артериальное давление.
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Антонина Стародубова
ЗОЖ
главный диетолог столичного департамента здравоохранения
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