Помогает нормализовать давление: врач Кашух рассказала о пользе какао для сосудов и мозга

«Существуют исследования, которые показывают, что какао помогает нормализовать кровяное давление, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует хорошему кровоснабжению мозга, а значит, и увеличивает его работоспособность, повышает уровень полезного холестерина», - поделилась Кашух с RT

Врач-гастроэнтеролог Кашух посоветовала пить какао, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. При этом медик отметила позитивное действие напитка на артериальное давление и головной мозг.Гастроэнтеролог объяснила полезные эффекты какао высоким содержанием антиоксидантов флавоноидов. Эти вещества помогают поддерживать здоровое состояние сосудистой ткани, защищая ее от воспаления. Благодаря их влиянию активизируются процессы, которые обеспечивают хорошую текучесть крови, что помогает защитить сосуды (в том числе мозговые) от развития тромбоза и опасных закупорок, ишемии.Кашух добавила, что употреблять предпочтительно натуральный какао. В растворимых какао-напитках часто содержится много сахара и присутствуют пищевые добавки, которые в отдельных случаях могут вызывать аллергиюРанее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление какао приносит особую пользу женщинам 50 лет и старше

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