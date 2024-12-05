«Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение», - сказала Малиновская в комментарии РИА Новости.

«В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта», - объяснила Светлана Малиновская.

Врач Малиновская назвала доступный способ снизить холестерин с помощью моркови, отметив попутно, что ее включение в рацион является хорошей профилактикой опасных сосудистых нарушений (включая атеросклероз, инсульт и инфаркт).Медик обратила внимание, что морковь является источником такого вещества как кумарин – его поступление в организм противостоит гипертонии, способствуя уменьшению кровяного давления. Соответственно при этом улучшается состояние сердца и мозга.Дополнительно пользу моркови для сердечно-сосудистой системы обуславливает высокое содержание в ней витамина С и калия – эти вещества положительно влияют на состояние сосудов, уменьшают напряжение их стенок, оказывают антигипертензивный эффект.Кроме того, есть морковку полезно для оздоровление желудочно-кишечного тракта. По словам Малиновской, корнеплод отличается большим количеством клетчатки и грубого волокна, которые при поступлении в ЖКТ снижают риски появления запоров, обеспечивают профилактику заболеваний желудка и кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из самых доступных продуктов для оздоровления сосудов является обычная капуста

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