Врач Малиновская рассказала, где содержится особенно много витамина А

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жареная печень

Врач Светлана Малиновская: говяжья печень – наиболее богатый витамином А продукт.

Врач  Малиновская рассказала, где содержится особенно много витамина А.

«Больше всего витамина А содержится в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате», - сообщила медик NEWS.ru.

Малиновская подчеркнула, что употреблять говяжью печень нужно с осторожностью, поскольку продукт содержит очень существенную концентрацию витамина А. По словам врача, 100–200 граммов говяжьей печени содержат недельную норму ретинола.

Достаток витамина А или ретинола защищает человека от многих проблем со здоровьем: например, проблем со зрением, или кожей. Повышенная сухость, зуд и шелушение кожи, её пигментация является одним из показательных симптомов его нехватки. Кроме того, недостаток витамина А способствует ослаблению иммунитета. Человек с таким дефицитом может чаще испытывать проблемы со здоровьем, поскольку его организм не сможет легко бороться с инфекциями.

В то же время нужно избегать переизбытка ретинола, так как он тоже неблагоприятно сказывается на организме.

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Светлана Малиновская
Светлана Малиновская
ЗОЖ
врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области
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