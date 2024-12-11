Врач Гандельман: отказ от завтрака грозит появлением диабета и проблем с сердцем

«Пропуск утреннего приема пищи повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22 процента», - констатировал врач Гандельман.

«Если вы пропускаете завтрак четыре-пять раз в неделю, риск инфаркта возрастает почти на 55 процентов», - добавил Герман Гандельман.

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус сообщили на съемках программы «Жить здорово!», что отказ от завтрака грозит людям серьезными болезнями сердечно-сосудистой системы.Пропускающие завтрак люди недополучают питательные вещества – белок, витамины, полезные микроэлементы, укрепляющие здоровье и помогающие функционировать сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при пропусках завтрака наблюдается тяготение к пище, богатой жиром, сахаром и калориями в течение дня, влияющее на возникновение метаболических нарушений. Наблюдения показывают, что игнорирующие завтрак люди чаще оказываются жертвами ожирения. Кроме того, их график приема пищи часто оказывается сдвинутым к вечеру, когда последние приемы пищи происходят незадолго до сна. Привычка принимать пищу в позднее время суток повышает риск болезней сердца, инфаркта и инсульта, а также сахарного диабета.По словам иммунолога Андрея Продеуса, людям, которые просыпаются в шесть- семь утра, завтракать необходимо до восьми часов. Откладывание первого приема пищи на потом с каждым часом все больше увеличивает названные риски для сердечнососудистой системы. Люди, которые употребляют сбалансированные по количеству питательных веществ завтраки, реже прибегают днем к разного рода перекусам, которые зачастую ведут к появлению лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью частое употребление картофельного пюре

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