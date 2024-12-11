Врач Кутушов: картофельное пюре может быть опасным при нездоровых почках

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картофель

Картофельное пюре содержит слишком много калия и калорий, что создает определенные риски для здоровья, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Врач Кутушов рассказал о том, какие опасности подстерегают любителей картофельного пюре. По словам эксперта, один из минусов данного блюда в том, что оно содержит много углеводов и крахмала – это чревато возникновением проблем с пищеварением. Некоторые люди после него могут ощутить вздутие, метеоризм, дискомфорт в желудке.

Кроме того, добавил Кутушов, картофельное пюре, которое готовится дома, обычно является очень калорийным, ведь помимо картошки в нем содержатся сливки или молоко, сливочное масло. Если такое пюре употребляется часто, это создает предпосылки для метаболических нарушений, подчеркнул медик.

«Чрезмерное употребление картофельного пюре может способствовать увеличению веса и развитию связанных с ним проблем, таких как ожирение и нарушения метаболизма», - сказал Михаил Кутушов в комментарии aif.ru.

Доктор медицинских наук обратил внимание, что в таком пюре содержится большое количество калия, в связи с чем оно может быть опасным при нездоровых почках. Специалист посоветовал помнить: избыток калия может усугублять проблемы с почками.

Также врач порекомендовал не держать пюре долго в холодильнике. Такое блюдо портится быстро, и пюре, простоявшее больше двух суток, способно оказаться источником опасных бактерий, включая те, что вызывают ботулизм.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не следует употреблять в сочетании друг с другом.

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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Теги : картофельное пюре, опасность для здоровья, Михаил Кутушов
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