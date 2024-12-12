Легкая прогулка: врач пояснила, какая физическая активность после еды полезна организму

«Умеренная физическая активность, такая как легкая пешая прогулка, активизирует работу кишечника, стимулируя его перистальтику. Это способствует более быстрому продвижению переваренной пищи и предотвращает такие неприятные явления, как вздутие живота и запоры», - поделилась Сережина с РИАМО.

«Людям с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь или гастрит, а также в период обострения хронических болезней, лучше сначала проконсультироваться с врачом — в некоторых случаях прогулка может повредить», - уточнила Вера Сережина.

Врач Сережина объяснила, какая физическая активность после еды действительно полезна организму. Медик отметила, что такую пользу приносят умеренные нагрузки, благодаря которым улучшаются процессы пищеварения и обмена веществ. Это происходит в связи с тем, что двигательная активность стимулирует приток крови к органам пищеварения, что активизирует их работу и процесс усвоения питательных веществ.Врач добавила, что умеренная физическая активность и прогулки после еды также помогают снижать уровень сахара в крови после приема пищи. Такое снижение в первую очередь идет на пользу людям с нарушением толерантности к глюкозе или сахарным диабетом.Сережина подчеркнула, что речь идет именно о нагрузках, стимулирующих кровоток и работу мышц без особого напряжения. Интенсивные физические нагрузки сразу после приема пищи не просто не полезны – они лишают нужного кровообращения пищеварительный тракт, так как кровь начинает перераспределяться по мышцам. Это ведет к нарушению пищеварения и появлению ряда неприятных симптомов.Также медик обратила внимание, что даже обычная ходьба или спокойная прогулка после приема пищи могут быть нежелательными для некоторых людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет происходят существенные изменения в том, как работает пищеварение человека

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