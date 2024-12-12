Легкая прогулка: врач пояснила, какая физическая активность после еды полезна организму
Немного подвигаться и погулять после еды бывает полезно по целому ряду причин, рассказала врач Вера Сережина.
Врач Сережина объяснила, какая физическая активность после еды действительно полезна организму. Медик отметила, что такую пользу приносят умеренные нагрузки, благодаря которым улучшаются процессы пищеварения и обмена веществ. Это происходит в связи с тем, что двигательная активность стимулирует приток крови к органам пищеварения, что активизирует их работу и процесс усвоения питательных веществ.
«Умеренная физическая активность, такая как легкая пешая прогулка, активизирует работу кишечника, стимулируя его перистальтику. Это способствует более быстрому продвижению переваренной пищи и предотвращает такие неприятные явления, как вздутие живота и запоры», - поделилась Сережина с РИАМО.
Врач добавила, что умеренная физическая активность и прогулки после еды также помогают снижать уровень сахара в крови после приема пищи. Такое снижение в первую очередь идет на пользу людям с нарушением толерантности к глюкозе или сахарным диабетом.
Сережина подчеркнула, что речь идет именно о нагрузках, стимулирующих кровоток и работу мышц без особого напряжения. Интенсивные физические нагрузки сразу после приема пищи не просто не полезны – они лишают нужного кровообращения пищеварительный тракт, так как кровь начинает перераспределяться по мышцам. Это ведет к нарушению пищеварения и появлению ряда неприятных симптомов.
Также медик обратила внимание, что даже обычная ходьба или спокойная прогулка после приема пищи могут быть нежелательными для некоторых людей.
«Людям с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь или гастрит, а также в период обострения хронических болезней, лучше сначала проконсультироваться с врачом — в некоторых случаях прогулка может повредить», - уточнила Вера Сережина.
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Вера Сережина
ЗОЖ
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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