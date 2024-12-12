«Меняется пищеварение»: врач назвал три типа продуктов, ухудшающих здоровье после 40 лет
Отдельные типы продуктов могут особенно резко ухудшать здоровье после 40 лет, заявил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Врач Садыков посоветовал помнить, что с возрастом практически у всех людей «меняется пищеварение», что влияет на чувствительность организма к продуктам питания, включая давно известные человеку и привычные.
«Это связано с тем, что замедляется метаболизм, происходит снижение выработки ферментов, меняется микрофлора кишечника. Как правило, такие процессы становятся более явными после 40 лет», - объяснил специалист.
Врач назвал три типа продуктов, особенно сильно ухудшающих здоровье после 40 лет.
- Жирные продукты;
- Острые продукты;
- Жареные продукты.
Также медик назвал три ключевых правила для сохранения здорового пищеварения в этом возрасте.
- Нужно всегда тщательно пережевывать пищу, совершая не менее 15 жевательных движений на каждую порцию;
- Следует пить достаточно чистой воды, так как это улучшает перистальтику кишечника;
- Необходимо включать в рацион клетчатку, ежедневно употребляя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.
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Рустем Садыков
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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