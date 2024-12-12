«Меняется пищеварение»: врач назвал три типа продуктов, ухудшающих здоровье после 40 лет

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жирная еда

Отдельные типы продуктов могут особенно резко ухудшать здоровье после 40 лет, заявил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Врач Садыков посоветовал помнить, что с возрастом практически у всех людей «меняется пищеварение», что влияет на чувствительность организма к продуктам питания, включая давно известные человеку и привычные.

«Это связано с тем, что замедляется метаболизм, происходит снижение выработки ферментов, меняется микрофлора кишечника. Как правило, такие процессы становятся более явными после 40 лет», - объяснил специалист.

Врач назвал три типа продуктов, особенно сильно ухудшающих здоровье после 40 лет.
  • Жирные продукты;
  • Острые продукты;
  • Жареные продукты.
По словам Садыкова, такая пища по мере приближения старения становится для организма людей все более тяжелой. Ее потребление после 40 лет необходимо строго контролировать, минимизировать, особенно в повседневном рационе.

Также медик назвал три ключевых правила для сохранения здорового пищеварения в этом возрасте.
  • Нужно всегда тщательно пережевывать пищу, совершая не менее 15 жевательных движений на каждую порцию;
  • Следует пить достаточно чистой воды, так как это улучшает перистальтику кишечника;
  • Необходимо включать в рацион клетчатку, ежедневно употребляя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.
Садыков подчеркнул, что с возрастом становится особенно важно беречь пищеварительную систему от перегрузок. Медик посоветовал отказаться от перекусов течение дня, ограничившись тремя-четырьмя приемами пищи в одно время небольшими порциями, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

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Рустем Садыков
Рустем Садыков
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : возраст, пищеварение, Рустем Садыков