«Меняется пищеварение»: врач назвал три типа продуктов, ухудшающих здоровье после 40 лет

«Это связано с тем, что замедляется метаболизм, происходит снижение выработки ферментов, меняется микрофлора кишечника. Как правило, такие процессы становятся более явными после 40 лет», - объяснил специалист.

Жирные продукты;

Острые продукты;

Жареные продукты.

Нужно всегда тщательно пережевывать пищу, совершая не менее 15 жевательных движений на каждую порцию;

Следует пить достаточно чистой воды, так как это улучшает перистальтику кишечника;

Необходимо включать в рацион клетчатку, ежедневно употребляя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Врач Садыков посоветовал помнить, что с возрастом практически у всех людей «меняется пищеварение», что влияет на чувствительность организма к продуктам питания, включая давно известные человеку и привычные.Врач назвал три типа продуктов, особенно сильно ухудшающих здоровье после 40 лет.По словам Садыкова, такая пища по мере приближения старения становится для организма людей все более тяжелой. Ее потребление после 40 лет необходимо строго контролировать, минимизировать, особенно в повседневном рационе.Также медик назвал три ключевых правила для сохранения здорового пищеварения в этом возрасте.Садыков подчеркнул, что с возрастом становится особенно важно беречь пищеварительную систему от перегрузок. Медик посоветовал отказаться от перекусов течение дня, ограничившись тремя-четырьмя приемами пищи в одно время небольшими порциями, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российские врачи объяснили, почему считают очень вредным для здоровья отказ от завтрака

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